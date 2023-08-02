– Получили письмо об отмене красной карточки от ЦСКА. Вчера вечером мы получили заключение от ЭСК. Он принял участие в заседании по зуму. Судья матча Безбородов ошибочно удалил Милана Гайича. Мы изучили все материалы, КДК решил отменить красную карточку игроку футбольного клуба ЦСКА. Гайич может принять участие в следующем матче, — передает слова Григорьевна "СЭ".
Матч второго тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и московским ЦСКА состоялся 30 июля 2023 года. "Армейцы" одержали выездную победу со счетом 3:2. При этом на 45+10-й минуте поединка рефери Владислав Безбородов назначил в ворота гостей 11-метровый удар после нарушения правил со стороны защитника Милана Гайича. Изначально судья показал игроку ЦСКА желтую карточку. Но, дав возможность "Ахмату" исполнить пенальти, Безбородов воспользовался видеоповтором и удалил Гайича с поля. Таким образом, Безбородов нарушил протокол VAR.
КДК РФС отменил красную карточку защитника ЦСКА Гайича, которую он получил в игре 2-го тура РПЛ с "Ахматом"
КДК РФС отменил красную карточку защитника московского ЦСКА Милана Гайича, полученную в матче 2-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом", сообщил глава организации Артур Григорьянц.
Фото: ФК "Ахмат"