– Семак был удален за выход на футбольное поле после матча в конфронтационной манере. Он принял участие в заседании. Была просьба отменить красную карточку. Из ЭСК получили заключение: Кукуляк правильно удалил Семака. КДК не отменил красную карточку, но не стал применять дополнительных санкций.
29 июля 2023 года петербургский "Зенит" провел выездной поединок против донского "Ростова" в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после финального свистка подошел для диалога к рефери Евгению Кукуляку, который обслуживал минувший матч. Судья показал наставнику гостей красную карточку. Таким образом, Семак пропустит следующую встречу своей команды.
В третьем раунде чемпионата России петербургский "Зенит" дома сыграет против московского "Динамо". Встреча состоится 6 августа.
Источник: "Чемпионат"
КДК РФС не отменил красную карточку наставника "Зенита" Семака
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что красная карточка главного тренера "Зенита" Сергея Семака после игры 2-го тура РПЛ с "Ростовом" осталась в силе.
Фото: "Матч ТВ"