"Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона — конечно, ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике. Как "Барселона" ослабла без Месси, так и тут", — сказал Радимов.
26-летний Малком выступал за российскую команду четыре сезона. В 109 матчах за "Зенит" бразильский футболист забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Вместе с "Зенитом" Малком выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. За переход своего футболиста сине-бело-голубые выручат 60 миллионов евро.
Источник: RT.
Радимов — об уходе Малкома из "Зенита": как "Барселона" ослабла без Месси, так и тут
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов высказался об уходе из команды нападающего Малкома.
Фото: СЭ