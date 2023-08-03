"Финального решения ни у Артема, ни у Леонида Слуцкого пока нет. Нет по причине того, что партнер, с которым этот диалог строился, не сильно верит в перспективу этой команды или не сильно верит в проект", — сказал Осипов.
Ранее появилась информация, что Дзюба и Слуцкий хотят создать свою команду и сыграть с ней в Медиалиге. Слуцкий перестал тренировать в ноябре 2022 года, покинув казанский "Рубин". Он переключился на работу комика и футбольного эксперта, посещая различные программы на YouTube и телевидении. Дзюба продолжает выступать за "Локомотив", с которым у него контракт до конца сезона.
Источник: "РБ Спорт".
Президент Медиалиги: команда Слуцкого и Дзюбы? Финального решения нет из-за партнера, который не верит в проект
Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал ситуацию с созданием команды Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого.
Фото: Плюшки