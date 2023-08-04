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Metaratings: "Спартак" отказался от трансфера защитника "Селтика" Старфельта

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Шведский футболист шотландского "Селтика" Карл Старфельт этим летом не перейдет в московский "Спартак".
Фото: ФК "Селтик"
Как сообщает источник, защитник "Селтика" Карл Старфельт не окажется в "Спартаке". Красно-белые отказались от подписания шведа в летнее трансферное окно.

Ранее инсайдер Гевин Рейд заявил о том, что "Спартак" согласовал переход игрока "Селтика" Карла Старфельта за 16,2 млн евро. По его информации, защитник из Швеции скоро вылетит в Москву, чтобы пройти медосмотр для трансфера в российский клуб.

Старфельту 28 лет. Его действующее соглашение с шотландским "Селтиком" истекает через два года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,50 млн евро. С 2019 по 2021 год швед выступал за казанский "Рубин".

Источник: Metaratings


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