- Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты забивать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам. Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю руками VAR, чтобы смотрели, там пенальти был на Гоцуке, красная была. VAR руками тоже нельзя показывать? Судьи неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только "Спасибо, спасибо"?
"Пари Нижний Новгород" проиграл на выезде "Краснодару" с минимальным счетом 1:0 в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Главный тренер нижегородцев Сергей Юран был удален после окончания встречи за вторую желтую карточку. Первое предупреждение Юран получил в первом тайме за апелляцию у главному арбитру матча Артему Любимову. Таким образом коллектив из Нижнего Новгорода набрал всего одно очко из девяти возможных в трех матчах чемпионата России и занимает на данный момент 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Юран: не могу понять, что после игры можно говорить судьям? Только "Спасибо, спасибо"?
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран поделился эмоциями после поражения в игре 3-го тура РПЛ от "Краснодара" (1:0).
Фото: ФК "Пари НН"