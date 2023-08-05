— Жара жарой, но надо было показать игру хорошую против сильного соперника. Против соперника, против которого трудно играть. "Ростов" много перестроений делает, к которым надо быть готовым, так что в этом плане у нас неделя напряженная была. Я не помню, как радовался или был сдержанным. Мы были в игре, в борьбе, так что передать расслабленность ребятам было нельзя. Понимание, что игра сделана, пришло после четвертого гола.
Сегодня, 5 августа 2023 года, в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" прошел один из матчей третьего тура Российской Премьер-лиги. Там местные "Крылья Советов" провели поединок против донского "Ростова". Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Игоря Осинькина. В составе "волжан" забитыми мячами отметились следующие футболисты: Никита Салтыков (дубль), Владимир Хубулов, Егор Карпицкий и Роман Ежов. Что касается южан, то они ответили лишь голом в исполнении Николая Комличенко.
После трех стартовых туров Российской Премьер-Лиги самарские "Крылья Советов" заработали семь баллов. Таким образом, коллектив Игоря Осинькина сумел забраться на промежуточное второе место в турнирной таблице чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин – о победе над "Ростовом": понимание, что игра сделана, пришло после четвертого гола
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над донским "Ростовом" (5:1) в матче третьего туре РПЛ.
Фото: РИА Новости