- Я бы не сказал, что "Крылья Советов" выиграли 5:1. Скорее "Ростов" проиграл 5:1. Если посмотреть мои интервью прошлого года, то там я говорил, что "Ростов" - мыльный пузырь. Все игроки сборники, тренер сборник - это мыльный пузырь. После 5:1, при всем уважению к Карпину, он должен сказать, что больше не будет тренером сборной.
Вчера, 5 августа, "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина на выезде крупно проиграл "Крыльям Советов" (5:1). Самарский коллектив забил три мяча в первом тайме, на что ростовчане сумели ответить лишь одним точным выстрелом нападающего Николая Комличенко. А финальный счет матча был установлен на 6-й компенсированной к основному времени матча минуте.
Напомним, в минувшем сезоне "Ростов" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина упустили медали российской Премьер-лиги лишь в решающем, 30-м туре, проиграв на выезде московскому ЦСКА (4:1).
Источник: "Спорт день за днем"
Селюк - о матче "Крылья Советов" - "Ростов": после 5:1, Карпин должен уйти из сборной России
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что наставник "Ростова" Валерий Карпин должен покинуть кресло главного тренера национальной команды после разгрома в матче 3-го тура РПЛ от "Крыльев Советов" (5:1).
Фото: РФС