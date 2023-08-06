Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Балтика
1 - 1 1 1
ФакелПерерыв
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.76X 4.2П2 4.7
Сочи
20:00
АхматНе начат
П1 2.35X 3.55П2 3.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм
П1 5.7X 3.45П2 1.65
Родина
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 2.06X 2.57П2 4.64
Кубань
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
П1 2.23X 3.17П2 2.67
Динамо Мх
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.66X 3.55П2 6
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Селюк - о матче "Крылья Советов" - "Ростов": после 5:1, Карпин должен уйти из сборной России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что наставник "Ростова" Валерий Карпин должен покинуть кресло главного тренера национальной команды после разгрома в матче 3-го тура РПЛ от "Крыльев Советов" (5:1).
Фото: РФС
- Я бы не сказал, что "Крылья Советов" выиграли 5:1. Скорее "Ростов" проиграл 5:1. Если посмотреть мои интервью прошлого года, то там я говорил, что "Ростов" - мыльный пузырь. Все игроки сборники, тренер сборник - это мыльный пузырь. После 5:1, при всем уважению к Карпину, он должен сказать, что больше не будет тренером сборной.

Вчера, 5 августа, "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина на выезде крупно проиграл "Крыльям Советов" (5:1). Самарский коллектив забил три мяча в первом тайме, на что ростовчане сумели ответить лишь одним точным выстрелом нападающего Николая Комличенко. А финальный счет матча был установлен на 6-й компенсированной к основному времени матча минуте.

Напомним, в минувшем сезоне "Ростов" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Карпина упустили медали российской Премьер-лиги лишь в решающем, 30-м туре, проиграв на выезде московскому ЦСКА (4:1).

Источник: "Спорт день за днем"


Селюк Карпин Ростов Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится