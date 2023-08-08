— "Спартак" сейчас играет хорошо, но бывает всякое. В прошлом сезоне они тоже хорошо выглядели в первой части чемпионата, во второй — непонятно, что произошло. Не надо сходить с ума, это только начало чемпионата. Все будет меняться.
На старте нового розыгрыша чемпионата России по футболу московский "Спартак" успел провести три матча. При этом красно-белые добились 100-процентного показателя по набранных очкам. Из девяти возможных баллов они заработали девять. Таким образом, после трех туров столичный клуб возглавил турнирную таблицу РПЛ.
В четвертом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" в гостях сыграет против екатеринбургского "Урала". Данная встреча состоится 11 августа.
Источник: телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР
Глушаков – о старте "Спартака" в РПЛ: не надо сходить с ума, все будет меняться
Бывший футболист московского "Спартака" Денис Глушаков высказался о старте красно-белых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости