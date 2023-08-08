Как утверждает источник, 29-летний колумбиец и 25-летний россиянин пропустят предстоящую кубковую встречу в Самаре. Мостовой получил повреждение в последнем матче РПЛ против "Динамо" (2:3). Ранее агент защитника "сине-бело-голубых" Дмитрия Чистякова подтвердил, что его клиент также не сыграет против "Крыльев Советов" из-за травмы, но может вернуться в строй к ближайшему матчу "Зенита" в чемпионате России против "Факела" 13 августа.
По-прежнему в лазарете клуба с берегов Невы остается бразильский защитник Родригао. Под вопросом участие в матче хавбека Александра Ерохина. Кубковая игра между "Крыльями Советов" и "Зенитом" запланирована на среду, 9 августа. Стартовый свисток москвича Сергея Чебана прозвучит в 18:30 по мск. 13 августа в рамках 4-го тура чемпионата страны команда Сергея Семака примет воронежский "Факел".
Полузащитники "Зенита" Барриос и Мостовой не полетят на выездную игру с "Крыльями Советов" в Кубке России
Полузащитники "Зенита" Вильмар Барриос и Андрей Мостовой останутся в Санкт-Петербурге и не полетят вместе с командой в Самару на выездной матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Зенит"