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Умяров - о поражении от "Динамо": наверное, худший матч сезона

Наиль Умяров назвал встречу с "Динамо" худшей для "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник красно-белых признал закономерность результата и взял на себя ответственность за ошибку, после которой соперник забил первый мяч.

- В переходных фазах возникали ошибки, которые привели к голу, одна из них моя. Если мы хотим побеждать, то таких ошибок не должно быть. Первый пропущенный гол - моя ошибка. Думал, что успею прокинуть мяч. Полностью моя ошибка. Для "Спартака", наверное, худший матч сезона, - передаёт слова Умярова "Матч ТВ".

Ошибка Умярова привела к голу Ярослава Гладышева, которым "Динамо" сравняло счёт. В дальнейшем бело-голубые забили второй мяч и одержали победу - 2:1.

За семь туров "Спартак" набрал 13 очков и занимает четвёртое место в РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут 13 сентября дома против "Ростова".

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