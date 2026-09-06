Умяров - о поражении от "Динамо": наверное, худший матч сезона

- В переходных фазах возникали ошибки, которые привели к голу, одна из них моя. Если мы хотим побеждать, то таких ошибок не должно быть. Первый пропущенный гол - моя ошибка. Думал, что успею прокинуть мяч. Полностью моя ошибка. Для "Спартака", наверное, худший матч сезона, - передаёт слова Умярова "Матч ТВ".
Ошибка Умярова привела к голу Ярослава Гладышева, которым "Динамо" сравняло счёт. В дальнейшем бело-голубые забили второй мяч и одержали победу - 2:1.
За семь туров "Спартак" набрал 13 очков и занимает четвёртое место в РПЛ. Следующий матч красно-белые проведут 13 сентября дома против "Ростова".