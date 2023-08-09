"Говорил, что разочарован тем, что больше не капитан "Динамо"? Сказал всё, что чувствовал, как есть. Тренер принял такое решение — я его принимаю", — сказал Фомин.
Воспитанник краснодарского футбола Даниил Фомин раскрыл свой потенциал в "Уфе", после чего летом 2020 года перешёл в московское "Динамо", где сразу стал одним из важнейших игроков состава. В сезоне-2022/2023 Славиша Йоканович назначил его капитаном команды, однако с нового сезона чешский специалист Марцел Личка лишил его этой возможности, назначив на эту должность Фабиана Бальбуэна.
Источник: "Известия".
Фомин — о капитанской повязке: сказал всё, что чувствовал. Решение тренера принимаю
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин отреагировал на решение лишить его капитанской повязки.
Фото: ФК "Динамо"