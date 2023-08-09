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Зеленов: ретро-матч между легендами "Спартака" и сборной мира должен был состояться в августе

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, что ретро-матч между легендами красно-белых и сборной мира был перенесен с августа на сентябрь из-за наставлений агрономов.
Фото: Футбольный Биги
"Изначально планировалось сделать это 18 августа, но решили перенести, потому что у нас 20-го матч с "Зенитом". Агрономы сказали, надо поле поберечь", — сказал Зеленов.

Ретро-матч между легендами московского "Спартака" и сборной мира пройдёт в сентябре. Он будет посвящен легендарному Илье Цымбаларю, ушедшему из жизни 10 лет назад. Вместе с красно-белыми Цымбаларь выиграл восемь трофеев, включая шесть чемпионств России.

Источник: Sport24.


Спартак Зеленов
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