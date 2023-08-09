Защитник "Браги" Тормена: жду, когда мои агенты уладят все дела с клубом, чтобы приехать в Россию

Защитник португальской "Браги" Тормена сообщил о том, что в ближайшее время он перейдет в клуб Российской Премьер-Лиги.



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Ранее в СМИ появилась информация о том, что центральный защитник португальской "Браги" Тормена входит в сферу интересов нескольких российских клубов. Среди них московский "



Бразильцу Тармене 27 лет. Он является футболистом португальской "Браги" с 2019 года. Текущее соглашение между сторонами истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в пять миллионов евро. – Я не отказывался ехать в Россию. Наоборот, я хочу приехать. Просто жду, когда мои агенты уладят все дела с клубом. С "Брагой" уже все согласовано, нужно просто уладить некоторые моменты, чтобы я смог прилететь, — передает слова Тормены "РБ Спорт" Ранее в СМИ появилась информация о том, что центральный защитник португальской "Браги" Тормена входит в сферу интересов нескольких российских клубов. Среди них московский " Спартак " и " Краснодар ".Бразильцу Тармене 27 лет. Он является футболистом португальской "Браги" с 2019 года. Текущее соглашение между сторонами истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в пять миллионов евро.