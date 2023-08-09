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Глава пресс-службы "Спартака": у Максименко вирусная инфекция. Он лечится

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Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы московского "Спартака", заявил о том, что у голкипера красно-белых Александра Максименко выявлена вирусная инфекция.
Фото: РИА Новости
– У Максименко вирусная инфекция. Он лечится, идет на поправку. Надеемся, скоро вернется в строй, — передает слова Зеленова Sport24.

25-летний Максименко является воспитанником московского "Спартака". С 2018 года российский футболист выступает в первой команде красно-белых. Нынешний сезон Александр начал в статусе основного вратаря столичного коллектива. Он успел принять участие в трех матчах, пропустив в них пять мячей. При этом Максименко не сумел оформить ни одного "сухаря".


Максименко Спартак Зеленов
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