– У Максименко вирусная инфекция. Он лечится, идет на поправку. Надеемся, скоро вернется в строй, — передает слова Зеленова Sport24.
25-летний Максименко является воспитанником московского "Спартака". С 2018 года российский футболист выступает в первой команде красно-белых. Нынешний сезон Александр начал в статусе основного вратаря столичного коллектива. Он успел принять участие в трех матчах, пропустив в них пять мячей. При этом Максименко не сумел оформить ни одного "сухаря".
Глава пресс-службы "Спартака": у Максименко вирусная инфекция. Он лечится
Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы московского "Спартака", заявил о том, что у голкипера красно-белых Александра Максименко выявлена вирусная инфекция.
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