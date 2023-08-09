– В этой ситуации палка о двух концах. Арсен — воспитанник и не должен просто уйти свободным агентом, но вот тут важна роль спортивного директора, чтобы решить вопрос. Либо продать Захаряна, либо оставить в "Динамо". Бувач должен сработать, это его история. Продать Арсена нужно как минимум за 15 млн евро, за хорошие деньги, которые просит "Динамо", потому что Захарян стоит этих денег.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. По слухам, в российском футболисте заинтересованы несколько команд из Европы. Среди них французский "Страсбур", нидерландский "Аякс" и испанский "Реал Сосьедад".
Арсену Захаряну 20 лет. Он является воспитанником московского "Динамо". Действующий контракт полузащитника с бело-голубыми истекает летом 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость атакующего хавбека сборной России в 15 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Орещук: "Динамо" нужно продать Захаряна как минимум за 15 млн евро. Он стоит этих денег
Экс-спортдир столичного "Динамо" Роман Орещук рассказал, как бело-голубым нужно вести себя в ситуации с полузащитником Арсеном Захаряном, который через год может стать свободным агентом.
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