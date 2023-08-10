– Вратарь такого уровня должен был остаться в ЦСКА, и мы ему говорили об этом. Но Вениамин, понятно, хотел играть. Все прекрасно понимали, что Акинфеев номер один. Наверное, если бы Мандрыкин остался в команде, то сейчас был бы жив. Это нелепая смерть! Он был без движения и сердце не выдержало после того, как авария положила его на 13 лет без движения. Он оставил очень большой след после своей спортивной жизни. Царствие ему небесное, — приводит слова Газзаева "Матч ТВ".
6 августа на 42-м году жизни скончался бывший вратарь московского ЦСКА и владикавказской "Алании" Вениамин Мандрыкин. Он был прикован к инвалидной коляске после ДТП, которое произошло в ноябре 2010-го. Футболист на своем автомобиле врезался в дерево на скорости выше 200 км/час. Трагедия произошла в Брянске.
В результате аварии Вениамин получил компрессионный перелом шейного позвонка и повреждение спинного мозга. На протяжении 2 месяцев Мандрыкин находился в медикаментозной коме. Вениамину была сделана операция на позвоночнике. Сегодня, 10 августа, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" проходит церемония прощания с бывшим футболистом. Сестра Мандрыкина сообщила, что ее брат умер от инфаркта.
Валерий Газзаев: если бы Мандрыкин остался в ЦСКА, то сейчас был бы жив
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью экс-голкипера "армейцев" Вениамина Мандрыкина.
Фото: ПФК ЦСКА