"Гойкович на этот сезон останется в "Оренбурге", - приводит "РБ Спорт" слова агента.
27?летний боснийский центральный защитник Ренато Гойкович выступает за "Оренбург" с осени 2020 года. Контракт игрока с российским клубом истекает 30 июня 2024 года. На счету футболиста 82 матча за оренбуржцев, в которых он забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи.
Агент защитника "Оренбурга" Гойковича: Ренато останется в клубе на этот сезон
Агент защитника "Оренбурга" Ренато Гойковича Ромео Филипович рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"