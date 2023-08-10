- "Урал" - не подарок. Они никому не уступают в самоотдаче, в организованности. Единственное, у "Урала" меньше мастерства, чем у "Спартака", но екатеринбуржцам тоже есть что предложить. Они неплохо используют стандарты.
Завтра, 11 августа в рамках четвертого тура российской Премьер-лиги "Спартак" сыграет в Екатеринбурге против "Урала". Начало встречи в 18:00 по московскому времени.
По итогам предыдущих трех туров текущего розыгрыша чемпионата России "красно-белые" набрали 9 очков из 9 возможных, одержав три победы. В копилке уральцев на данный момент 7 набранных баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Д. Билялетдинов: у "Урала" меньше мастерства, но им есть что предложить "Спартаку"
Экс-полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ, в котором "красно-белые" сыграют с "Уралом".
Фото: "СЭ"