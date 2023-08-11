"Кадыров был близок к команде? Да, мог в тренировках поучаствовать, выйти на поле. Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Все с шутками: "Смотрите, как умею", — сказал Темников.
34-летний Темников был в "Ахмате" (тогда — "Терек") с 2013 по 2014 год. За этот год спортсмен в 12 матчах отдал одну результативную передачу. Сейчас Темников выступает в составе "Кубани", с которой подписал контракт на сезон.
Источник: Sport24.
Экс-игрок "Ахмата" Темников: Кадыров мог поучаствовать в тренировках, выйти на поле
Бывший полузащитник "Ахмата" Иван Темников рассказал историю про Главу Чечни Рамзана Кадырова.
Фото: личный архив Рамзана Кадырова