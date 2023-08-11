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Классен — о календаре "Спартака": у нас слишком много игр, но это даже хорошо

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Защитник "Спартака" Леон Классен высказался о календаре красно-белых.
Фото: Getty Images
"У нас слишком много игр, но это даже хорошо. У нас много игроков, ротация, поэтому проблемой это точно не будет", — сказал Классен.

Леон Классен выступает за московскую команду с конца 2021 года. В нынешнем сезоне спортсмен забил один гол в двух матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

"Спартак" начал сезон с пяти матчей подряд из побед. Сегодня, 11 августа, красно-белые в Екатеринбурге проведут матч 4-го тура чемпионата России с "Уралом". Затем команду ждёт матч с "Зенитом" дома, который состоится 20 августа.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Классен Спартак
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