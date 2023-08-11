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Гендиректор "Спартака" - об интересе "Болоньи" к Хлусевичу: фамилии и предложения не озвучиваем

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал ситуацию с интересом итальянской "Болоньи" к защитнику москвичей Даниилу Хлусевичу.
Фото: РИА Новости
"Получал ли "Спартак" предложение по Хлусевичу от "Болоньи"? Как я говорил много раз: пока какие-то конкретные документы не подписаны - мы фамилии и предложения не озвучиваем", - цитирует Малышева "Матч ТВ".

Напомним, ранее агент защитника московского "Спартака" Даниила Хлусевича Олег Мавренков рассказал о заинтересованности "Болоньи" в услугах своего клиента. Также агент заявил, что "красно?белые" не готовы продавать 22-летнего футболиста в Италию.

Хлусевич выступает за "Спартак" с зимы 2022 года. Он принял участие в 53 матчах за столичный коллектив, забил 2 гола и сделал 8 результативных передач.


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