"Трансферная кампания еще не закончена. Скоро будет еще один трансфер на вход", - цитирует Котова "РБ Спорт".
Напомним, в это летнее трансферное окно состав воронежского "Факела" пополнили вратари Виталий Гудиев и Александр Беленов, защитники Антонио Яколиш, Федор Кудряшов, хавбека Вячеслав Якимов и Абдула Багамаев, а также форвард Александр Долгов. Помимо этого был взят в аренду игрок обороны Игорь Калинин.
По итогам трех стартовых туров нового сезона РПЛ воронежцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице. В активе "Факела" пока нет набранных очков. В рамках 4-го тура чемпионата России воронежский коллектив сыграет на выезде против "Зенита". Матч состоится 13 августа в Санкт-Петербурге.
Спортивный директор "Факела": трансферная кампания еще не закончена
Спортдиректор "Факела" Кирилл Котов заявил, что в ближайшее время клуб пополнит еще один новичок.
Фото: ФК "Факел"