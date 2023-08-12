- Идет обычная работа, мы считаем, что Наир - игрок высокого уровня. Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются - мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения. Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, обычная работа клубная идет. Не то чтобы наш клуб отверг предложение "Вердера", встречные условия выдвигаются. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут, - передает слова Нагорных ТАСС.
Ранее появлялась информация о трансферных переговорах между московским "Локомотивом" и бременским "Вердером" по поводу возможного перехода левого защитника "железнодорожников" и сборной Армении Наира Тикнизяна. По информации СМИ, немецкий клуб предлагает за Тикнизяна трансферную компенсацию в размере 4 миллионов евро, в то время как руководство красно-зеленых хотело бы выручить за него не менее 5 миллионов евро.
В августе 2021 года футболист перешел в "Локомотив" из московского ЦСКА, сумма трансферной компенсации составила 5,5 миллиона евро, оценочная стоимость Тикнизяна по версии аналитического портала Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. В 5 матчах текущего сезона во всех турнирах защитник отличился 4 забитыми голами.
Нагорных: условия, которые предлагаются "Вердером" "Локомотиву" за Тикнизяна - не та оценка, которую он заслуживает
Глава совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о текущей ситуации с возможным переходом защитника Наира Тикнизяна в немецкий "Вердер".
Фото: ФК "Локомотив"