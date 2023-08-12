Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.15X 3.4П2 3.65

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
П1 1.36X 4.1П2 11
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.4
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 2.4X 2.44П2 4.7
Борнмут
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
П1 3.35X 2.44П2 3.05
Шеффилд Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
П1 5.1X 2.26П2 2.48
Брайтон
1 - 0 1 0
Лутон Таун2 тайм
П1 1.12X 8.6П2 36
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.69X 4.2П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.36

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 2X 3.65П2 3.8
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.41X 5П2 8.2

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.6
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Нагорных: условия, которые предлагаются "Вердером" "Локомотиву" за Тикнизяна - не та оценка, которую он заслуживает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о текущей ситуации с возможным переходом защитника Наира Тикнизяна в немецкий "Вердер".
Фото: ФК "Локомотив"
- Идет обычная работа, мы считаем, что Наир - игрок высокого уровня. Конечно, те условия, которые сегодня предлагаются - мы понимаем, и он сам понимает, что это не та оценка, которую он заслуживает. Поэтому Наир у нас тренируется, готовится, будут наверняка еще предложения. Игрок он действительно высококлассный, поэтому это обычная жизнь, здесь не нужно делать из этого каких-то сенсаций, обычная работа клубная идет. Не то чтобы наш клуб отверг предложение "Вердера", встречные условия выдвигаются. Обычная работа, поэтому никаких сенсаций здесь нет. Других предложений пока не было, но уверен, что будут, - передает слова Нагорных ТАСС.

Ранее появлялась информация о трансферных переговорах между московским "Локомотивом" и бременским "Вердером" по поводу возможного перехода левого защитника "железнодорожников" и сборной Армении Наира Тикнизяна. По информации СМИ, немецкий клуб предлагает за Тикнизяна трансферную компенсацию в размере 4 миллионов евро, в то время как руководство красно-зеленых хотело бы выручить за него не менее 5 миллионов евро.

В августе 2021 года футболист перешел в "Локомотив" из московского ЦСКА, сумма трансферной компенсации составила 5,5 миллиона евро, оценочная стоимость Тикнизяна по версии аналитического портала Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. В 5 матчах текущего сезона во всех турнирах защитник отличился 4 забитыми голами.


Локомотив Бундеслига Вердер Тикнизян Нагорных Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится