"Бавария" одержала выездную победу над "Атлетико"

"Бавария" одержала победу над мадридским "Атлетико" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 54-й минуте нападающий "Баварии" Леннарт Карл открыл счёт. Спустя 20 минут полузащитник Конрад Лаймер забил второй гол гостей после результативной передачи Гарри Кейна. До финального свистка счёт больше не изменился.



Лига чемпионов



Общий этап. 4 тур



Голы: Карл, 54, Лаймер, 74.



"Атлетико": Облак, Ле Норман (Коке, 59), Ганцко, Пубиль, Гримальдо, Барриос (Мендоса, 75), Льоренте, Симеоне, Алекс Баэна (Ли Кан Ин, 59), Сёрлот (Лукман, 59), Альварес (Дэвид, 75).



"Бавария": Нойер, Та, Упамекано, Станишич, Лаймер (Боэ, 89), Бишоф, Киммих, Карл (Браун, 68), Олисе, Дэвис (Ким Мин Чжэ, 79), Кейн.



Предупреждения: Киммих, 56, Симеоне, 79, Станишич, 90+1.

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Бавария