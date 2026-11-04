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"Манчестер Юнайтед" совершил камбэк с 0:2 и обыграл "Рому"

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ромой" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: Reuters
Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счётом 3:2 в пользу английского клуба.

Гости забили дважды в первом тайме. На 11-й минуте счёт открыл Матиас Суле, а на 17-й преимущество римлян увеличил Дониэлл Мален.

После перерыва манкунианцы сумели переломить ход встречи. Бруну Фернандеш сократил отставание на 58-й минуте, а на 83-й Матеус Кунья восстановил равенство. Спустя три минуты бразилец оформил дубль и принёс хозяевам победу.

Лига чемпионов

Общий этап. 4 тур

Голы: Бруну Фернандеш, 58 (пен), Матеус Кунья, 83, 86 - Соуле, 11, Мален, 17 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Ламменс, Магуайр (де Лигт, 89), Хевен (Мартинес, 75), Йоро, Диогу Далот, Майну, Балеба (Тилеманс, 51), Бруну Фернандеш (Маунт, 89), Диалло (Лэйси, 75), Мбемо, Матеус Кунья.

"Рома": Васкес, Балерди, Эрмосо (Ндика, 76), Манчини (Гиларди, 75), Франса, Ренсх (Лулли, 21), де Рон, Кристанте, Соуле, Мора (Пизилли, 46), Мален (Кастро, 78).

Предупреждения: Соуле, 20, Бруну Фернандеш, 20, Лулли, 35, Мален, 42, Хевен, 70, Магуайр, 78, Матеус Кунья, 87.

Удаление: Матеус Кунья, 90+1.

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