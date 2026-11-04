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"ПСЖ" забил шесть мячей "Вильярреалу" в Лиге чемпионов

"ПСЖ" разгромил "Вильярреал" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась победой французского клуба со счётом 6:0. Уже к 17-й минуте гости забили четыре мяча. Отличились Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Сенни Маюлу и Фабиан Руис. Во втором тайме Руис оформил дубль, а окончательный результат установил Давид Боли.

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе парижан.

Лига чемпионов

Общий этап. 4 тур

Голы: Жоау Невеш, 9, Дуэ, 12, Меюлю, 13, Фабиан Руис, 17, 50, Боли, 78.

"Вильярреал": Гулачи, Вейга, Моуриньо, Ромеро (Олувасейи, 63), Фримен (Наварро, 79), Макиа, Гуйе, Бьюкенен, Комесанья (Молейро, 63), Пепе (Кардона, 46), Айосе Перес (Микаутадзе, 63).

"ПСЖ": Сафонов, Пачо, Забарный, Эрнандес, Хакими (Боли, 74), Витинья (Бералдо, 74), Фабиан Руис, Жоау Невеш, Аклиуш (Ферран Торрес, 60), Дуэ (Нджанту, 74), Меюлю (Годтс, 60).

Предупреждения: Комесанья, 45, Моуриньо, 50, Кардона, 66, Нджанту, 74, Молейро, 78.

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