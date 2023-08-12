– Чуть-чуть нам не хватает сбалансированности в обороне, солидности. Нужно прибавлять в этом плане, чтобы более строго играть в защите, не допускать такое количество моментов у наших ворот. Пенальти Гарре? И повезло, и мы с тренером вратарей разбирали. Настраивались на победу, нужна была она сегодня, важная игра была. Но что есть, то есть.
Сегодня, 12 августа 2023 года, в Москве прошел очередной поединок четвертого тура Российской Премьер-лиги. В рамках него местный "Локомотив" столкнулся с самарскими "Крыльями Советов". Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе "железнодорожников" забитый мяч в собственный актив записал полузащитник Константин Марадишвили. У "волжан" гол забил защитник Николай Рассказов.
Отметим, на 60 минуте в ворота московского "Локомотива" был назначен 11-метровый удар. К точке подошел нападающий самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре. Однако он не сумел пробить вратаря столичных Илью Лантратова.
Источник: "Матч ТВ"
Лантратов – о матче с "Крыльями Советов": "Локомотиву" не хватает сбалансированности в обороне, солидности
Голкипер московского "Локомотива" Илья Лантратов прокомментировал выступление своей команды в матче с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) в четвертом туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"