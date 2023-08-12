Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Оренбург
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Ростов
20:00
РубинНе начат
П1 2.15X 3.4П2 3.65

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ленинградец
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
Родина2 тайм
П1 1.33X 4.3П2 12
Кубань
18:30
СоколНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.4
Черноморец
19:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 2X 3.5П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
2 - 1 2 1
НоттингемЗавершен
Брайтон
1 - 0 1 0
Лутон Таун2 тайм
П1 1.11X 9П2 38
Эвертон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 2.4X 2.42П2 4.8
Борнмут
0 - 0 0 0
Вест Хэм2 тайм
Шеффилд Юнайтед
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
Ньюкасл
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.69X 4.2П2 5

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
МальоркаНе начат
П1 2.6X 2.95П2 3.3
Атлетик
22:30
Реал МадридНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.36

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 1.99X 3.65П2 3.75
ПСЖ
22:00
ЛорьянНе начат
П1 1.41X 5П2 8.2

Суперкубок Германии

Бавария
21:45
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.6X 4.8П2 5.6
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Лантратов – о матче с "Крыльями Советов": "Локомотиву" не хватает сбалансированности в обороне, солидности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер московского "Локомотива" Илья Лантратов прокомментировал выступление своей команды в матче с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) в четвертом туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
– Чуть-чуть нам не хватает сбалансированности в обороне, солидности. Нужно прибавлять в этом плане, чтобы более строго играть в защите, не допускать такое количество моментов у наших ворот. Пенальти Гарре? И повезло, и мы с тренером вратарей разбирали. Настраивались на победу, нужна была она сегодня, важная игра была. Но что есть, то есть.

Сегодня, 12 августа 2023 года, в Москве прошел очередной поединок четвертого тура Российской Премьер-лиги. В рамках него местный "Локомотив" столкнулся с самарскими "Крыльями Советов". Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе "железнодорожников" забитый мяч в собственный актив записал полузащитник Константин Марадишвили. У "волжан" гол забил защитник Николай Рассказов.

Отметим, на 60 минуте в ворота московского "Локомотива" был назначен 11-метровый удар. К точке подошел нападающий самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре. Однако он не сумел пробить вратаря столичных Илью Лантратова.

Источник: "Матч ТВ"


Лантратов Локомотив Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится