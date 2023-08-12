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Карпин – о победе над "Рубином": после разгрома от "Крыльев" и поражения в Кубке России ребята были зажатые

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Наставник донского "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над казанским "Рубином" (3:0) в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.
Фото: РИА Новости
— После нашего гола запахло валидолом, но это больше была наша проблема. Да, "Рубин" тоже прибавил, но это были наши проблемы, боязнь проиграть сыграла с нами злую шутку. Боязнь проиграть? Ваша команда атаковала же. Если до гола мы раза два были в позиционной обороне у своих ворот, то после пять раз подряд мы не выходили со своей половины поля. Это не дело. После 1:5 от "Крыльев Советов" и поражения в Кубке ребята были чуть зажатые и скованные из?за того, что хотели победить.

Сегодня, 12 августа 2023 года, донский "Ростов" провел домашний поединок против казанского "Рубина" в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. Коллектив Валерия Карпина одержал разгромную победу со счетом 3:0. Таким образом, южане реабилитировались за разгромное поражение от самарских "Крыльев Советов" (1:5) в третьем туре чемпионата страны. На счету южан после виктории над клубом из Татарстана стало семь набранных баллов. Данный показатель позволил желто-синим забраться на пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги донский "Ростов" столкнется с "Сочи". Игра станет для команды Валерия Карпина выездной. Она состоится 19 августа 2023 года.

Источник: "Матч ТВ"


Карпин Рубин Ростов
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