- Что сказал Карпин после матча? Поздравил с победой. Все комментарии будут на разборе, - передает слова Мелёхина "РБ Спорт".
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Рубин" завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, забитыми голами отметились нападающий Николай Комличенко, правый защитник Андрей Лангович и форвард Егор Голенков. "Ростов" набрал 7 очков и поднялся на пятое место в промежуточной турнирной таблице, "Рубин" с 2 очками остался на 13-й позиции.
Защитник "Ростова" Мелёхин: Карпин после матча с "Рубином" поздравил с победой
Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин ответил на вопрос о реакции главного тренера Валерия Карпина на крупную победу над "Рубином" (3:0) в матче 4 тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"