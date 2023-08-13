- Мы в матче с "Рубином" вдвойне были заряжены. Хотелось реабилитироваться. Сегодня всё выжигали на поле. Подкалывали ли как-то друзья после поражения от "Крыльев"? Не подкалывали, просто пожали руки. Заключили пари на то, что до Нового года "Ростов" будет выше "Крыльев". На что? Секрет, - передает слова Голенкова "РБ Спорт".
Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Рубин" завершился со счетом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина. Забитыми голами в составе желто-синих отличились нападающий Николай Комличенко на 52 минуте игры, правый защитник Андрей Лангович на 78 минуте и форвард Егор Голенков на 88 минуте. В выездном матче предыдущего тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" "Ростов" потерпел крупное поражение со счетом 1:5. По итогам 4 тура в активе волжан 8 очков (четвертое текущее место), в копилке дончан - 7 очков (пятое текущее место).
Голенков: заключил пари на то, что до Нового года "Ростов" будет выше "Крыльев"
Нападающий "Ростова" Егор Голенков рассказал о мотивации команды на домашний матч 4 тура РПЛ с казанским "Рубином" (3:0).
Фото: ФК "Ростов"