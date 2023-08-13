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Динамо
15:00
БалтикаНе начат
П1 1.96X 3.95П2 3.75
Зенит
17:30
ФакелНе начат
П1 1.5X 4.6П2 6.8
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
П1 1.7X 4.2П2 5.4

Первая лига

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СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Енисей
14:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат
П1 2.43X 3.3П2 2.95
Волгарь
18:00
Динамо МхНе начат
П1 2.75X 3.05П2 2.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
16:00
ТоттенхэмНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.65
Челси
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.9X 3.85П2 2.41

Чемпионат Испании. Примера

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Сельта
18:00
ОсасунаНе начат
П1 2.12X 3.3П2 3.95
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.8X 3.95П2 4.5
Хетафе
22:30
БарселонаНе начат
П1 6.4X 4П2 1.61

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
14:00
ЛансНе начат
Нант
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.7
Монпелье
16:00
ГаврНе начат
П1 1.84X 3.65П2 4.7
Клермон
16:00
МонакоНе начат
П1 3X 3.55П2 2.4
Ренн
18:05
МецНе начат
П1 1.6X 4.4П2 5.8
Страсбур
21:45
ЛионНе начат
П1 2.5X 3.6П2 2.85
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Голенков: заключил пари на то, что до Нового года "Ростов" будет выше "Крыльев"

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Нападающий "Ростова" Егор Голенков рассказал о мотивации команды на домашний матч 4 тура РПЛ с казанским "Рубином" (3:0).
Фото: ФК "Ростов"
- Мы в матче с "Рубином" вдвойне были заряжены. Хотелось реабилитироваться. Сегодня всё выжигали на поле. Подкалывали ли как-то друзья после поражения от "Крыльев"? Не подкалывали, просто пожали руки. Заключили пари на то, что до Нового года "Ростов" будет выше "Крыльев". На что? Секрет, - передает слова Голенкова "РБ Спорт".

Матч 4 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Рубин" завершился со счетом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина. Забитыми голами в составе желто-синих отличились нападающий Николай Комличенко на 52 минуте игры, правый защитник Андрей Лангович на 78 минуте и форвард Егор Голенков на 88 минуте. В выездном матче предыдущего тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" "Ростов" потерпел крупное поражение со счетом 1:5. По итогам 4 тура в активе волжан 8 очков (четвертое текущее место), в копилке дончан - 7 очков (пятое текущее место).


Ростов Крылья Советов Голенков
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