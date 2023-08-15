Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Марсель
22:00
ПанатинаикосНе начат
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Раков: в России кумирами являются братья Миранчуки, в Европе — Неймар

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Локомотива" Вадим Раков назвал своих кумиров в футболе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Из российского футбола хотел бы выделить двух братьев — Антона и Лешу Миранчуков. А если брать мировой футбол — Неймар", — сказал Раков.

Антон Миранчук продолжает выступления за "Локомотив". Алексей Миранчук осенью 2020 года перешёл в "Аталанту", игроком которой является до сих пор. Минувший сезон спортсмен провёл на правах аренды за "Торино".

Источник: Sport24.


Миранчук Ал Миранчук Ан Раков Локомотив Неймар ПСЖ Лига 1 Аталанта Серия А
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится