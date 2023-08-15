"Из российского футбола хотел бы выделить двух братьев — Антона и Лешу Миранчуков. А если брать мировой футбол — Неймар", — сказал Раков.
Антон Миранчук продолжает выступления за "Локомотив". Алексей Миранчук осенью 2020 года перешёл в "Аталанту", игроком которой является до сих пор. Минувший сезон спортсмен провёл на правах аренды за "Торино".
Источник: Sport24.
Раков: в России кумирами являются братья Миранчуки, в Европе — Неймар
Нападающий "Локомотива" Вадим Раков назвал своих кумиров в футболе.
Фото: ФК "Локомотив"