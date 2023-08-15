Как утверждает источник, близкий к клубу, 59-летний специалист ответил отказом на предложение со стороны руководства чеченского клуба.
15 августа "Ахмат" объявил об отставке Сергея Ташуева. К ближайшему домашнему матчу с "Оренбургом" в рамках 5-го тура РПЛ команду готовит старший тренер "Ахмата-2" Иса Байтиев. Причиной увольнения Ташуева стали неудовлетворительные результаты клуба на старте сезона. Грозненцы одержали всего одну победу в шести матчах.
После четырех сыгранных туров чемпионата России они опустились на 11-ю строчку в таблице, имея на счету 3 очка. По информации СМИ, кандидатами на пост нового главного тренера "Ахмата" являются Магомед Адиев, Сергей Юран и Евгений Калешин.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Черчесов отказался стать новым главным тренером "Ахмата"
Грозненский "Ахмат" сделал предложение бывшему главному тренеру сборной России и венгерского "Ференцвароша" Станиславу Черчесову возглавить команду после отставки Сергея Ташуева.
Фото: ФК "Ференцварош"