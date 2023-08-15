– Новость, что Чавес отказался от "Динамо" — фейк. На этой неделе все бюрократические нюансы будут улажены. На следующей неделе Чавес вылетит в Москву и подпишет контракт с "Динамо" по схеме 4+1".
Ранее издание Fox Sports опубликовало информацию о том, что футболист сборной Мексики Луис Чавес отказался от трансфера в московское "Динамо". Отмечалось, что это связано с задержкой денежного перевода для разрыва контракта между полузащитником и клубом "Пачука".
Московское "Динамо" следующий матч проведет 19 августа. В рамках пятого тура Российской Премьер-лиги бело-голубые на своем поле сыграют против столичного ЦСКА. Стартовый свисток встречи запланирован на 15:00 (мск).
Агент Чавеса: новость о том, что Луис не перейдет в "Динамо" — фейк
Клаудио Курти, агент полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса, опроверг информацию о том, что его клиент отказался от перехода в московское "Динамо".
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