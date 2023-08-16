"Есть стереотип, что русские игроки ленивы? Не сказал бы. По менталитету русские футболисты напоминают мне скандинавских. У них всегда есть мотивация бороться. Когда я работал в Испании и Италии, мне приходилось часто заводить игроков, а здесь такой проблемы нет", — сказал Клотет.
Ранее 46-летний Клотет работал в итальянских "Брешии" и СПАЛе, в Испании специалист трудился в молодёжных и юношеских командах "Малаги" и "Эспаньола". Больше всего Клотет известен по работе в английских "Бирмингеме" и "Оксфорд Юнайтед". В Россию Клотет переехал в марте 2023 года и сейчас пытается вместе с "Торпедо" вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
Источник: Sport24.
Клотет: не согласен, что российские футболисты — ленивые. По менталитету напоминают скандинавских
Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет опроверг стереотип о ленивых российских футболистах.
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