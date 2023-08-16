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Осинькин: "Рубин" стартовал неплохо, но количество очков заставит команду биться не на 100, а на 101%

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Рубином" в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"По качеству игры "Рубин" стартовал неплохо, но то количество очков, которое они набрали, ставит их в такое положение, что они будут на поле биться не на 100, а на 101%", — сказал Осинькин.

Матч между "Рубином" и "Крыльями Советов" пройдёт послезавтра, 18 августа. Встреча состоится на казанской "Ак Барс Арене" и начнётся в 19:30 мск. Команда Рашида Рахимова, вернувшаяся в РПЛ спустя сезон, в четырёх матчах турнира набрала два очка и идёт в зоне стыковых матчей. "Крылья Советов" располагаются на пятом месте с восемью очками.

Источник: "Матч ТВ".


Осинькин Рубин Крылья Советов
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