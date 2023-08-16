Спортсмен, к которому журналист обратился после одного из матчей с просьбой ответить на вопросы, пообещал ему засунуть его телефон "в одно место". Леонид Слуцкий назвал журналиста "дебилом", упрекнув в провокации. Мнение по этому конфликту разделились на два лагеря. Кто-то считает, что виноват журналист, решивший на имени Дзюбы собрать просмотры, выведя его из себя. Другие считают, что виноват Дзюба, не умеющий общаться с людьми.
"Ну, послушайте, у Дзюбы это так, а это не так. Если он не играет, то снимается в этих порно-роликах. Если нет порнороликов, то посылает всех в те же органы. Это Дзюба. Если его не остановить, он так и будет... Ну тогда надо с этим смириться. Тогда всем ходить надо, не знаю, зажав телефон в другом месте", — сказал Созин.
Источник: Metaratings.
Созин: если Дзюба не снимается в эротических роликах, то посылает в те органы
Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на конфликт нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы с журналистом.
Фото: "Чемпионат"