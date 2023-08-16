"Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему", — сказал Гарсия.
26-летний Клаудиньо стал футболистом "Зенита" летом 2021 года, когда перешёл из "РБ Брагантино" за 12 миллионов евро. С тех пор бразильский легионер, успевший получить паспорт гражданина РФ, в 68 матчах отличился 16 голами и 17 результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на четыре сезона.
Источник: Metaratings.
Агент: уход Клаудиньо из "Зенита"? Пока только консультации
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Зенита" Клаудиньо, признался, что ведёт консультации по уходу футболиста с другими командами.
Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"