34-летний футболист дисквалифицирован на 2 матча РПЛ условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.
– Возможно, Дзюба и не виноват в этой ситуации. Может быть такое, что и журналист спровоцировал. Лучше спросите у Дзюбы, сделает ли он выводы после этой ситуации. Ничего сверхъестественного не произошло, были эмоции игрока, вот и все. Скажется ли это на Дзюбе? Если игрок хорошо подготовлен к сезону, значит, никакая ситуация не скажется. Если плохо подготовлен, то скажется, – цитирует Семина ТАСС.
16 августа в Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем рассматривался инцидент между футболистом "Локомотива" Артемом Дзюбой и 19-летним журналистом "РБ Спорт", произошедший на парковке "РЖД Арены" после окончания встречи 4-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Крыльями Советов". Игра завершилась вничью - 1:1.
Корреспондент задал 34-летнему форварду "красно-зеленых" вопрос, связанный с его предполагаемой результативностью в новом сезоне. Дзюба счел его провокационным и сначала отказался отвечать, а затем пригрозил "засунуть телефон в одно место" представителю СМИ. По итогам заседания глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о том, что нападающему вынесена двухматчевая дисквалификация условно. Кроме того, Дзюбе придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за свое поведение. Глава комитета отдельно отметил, что футболист не принес свои извинения журналисту издания.
Семин: возможно, Дзюба и не виноват в этой ситуации. Может, его журналист спровоцировал
Легендарный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос, повлияет ли инцидент с журналистом и вынесенное КДК РФС наказание на игру нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"