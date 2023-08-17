– Клуб попросил [судейский комитет РФС] провести лекцию для футболистов и тренеров "Зенита" и "Зенита-2" с целью ежегодного разъяснения правил футбола", – цитирует заявление пресс-службы "сине-бело-голубых" РИА Новости.
На старте сезона тренеры и игроки "Зенита" часто высказывали недовольство качеством работы арбитров. 13 августа главный тренер питерского клуба Сергей Семак пропускал игру 4-го тура РПЛ с "Факелом" (2:0) из-за дисквалификации за "выход к судье в конфронтационной манере". В его отсутствие и.о. наставника Анатолий Тимощук в комментарии заявил, что клуб хотел бы понимать трактовки игровых ситуаций рефери.
В перерыве встречи полузащитник "Зенита" Клаудиньо раскритиковал работу Павла Шадыханова, предъявив ему претензии в непоследовательности. По итогам матча с "Факелом" "сине-бело-голубые" направили обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам.
"Зенит" попросил судейский комитет РФС разъяснить правила футбола
Санкт-петербургский "Зенит" направил обращение главе судейского комитета РФС Павлу Каманцеву провести ежегодную лекцию для игроков и представителей тренерского штаба по трактовкам правил футбола.
Фото: ФК "Зенит"