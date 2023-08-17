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"СЭ": "Ахмат" близок к назначению Мирослава Ромащенко на пост главного тренера

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Мирослав Ромащенко в ближайшее время может возглавить грозненский "Ахмат".
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, руководство "Ахмата" близко к договоренности с Мирославом Ромащенко – ассистентом экс-главного тренера венгерского "Ференцвароша" и национальной сборной России Станислава Черчесова. В настоящее время 49-летний специалист находится без работы. На протяжении многих лет Ромащенко был помощником Черчесова в разных клубах и национальной команде.

На текущей неделе "Ахмат" объявил об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера команды. Под его руководством грозненцы выиграли всего один из шести матчей на старте сезона в РПЛ и Кубке России.

Источник: "СЭ"


Ахмат Ромащенко Ташуев
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