– Очень удивлена ситуацией со Слуцким. Он ведет совершенно непотребное и безобразное шоу на YouTube-канале. Это просто за гранью добра и зла! Более того, верю, что Слуцкий стал профнепригоден как футбольный тренер. Все его поведение недопустимо, неприемлемо и безобразно!, – цитирует Смородскую Sport24.
12 августа московский "Локомотив" дома сыграл с самарскими "Крыльями Советов" в четвертом туре Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничейным результатом – 1:1. После нее один из журналистов задал провокационный вопрос игроку столичного клуба Артему Дзюбе. Форвард отреагировал резко. Он пообещал "засунуть" репортеру "телефон в одно место", если он к нему снова подойдет. Данный инцидент был рассмотрен на недавнем заседании КДК РФС. По его итогам нападающий "железнодорожников" не только получил условную дисквалификацию на два матча, но и был оштрафован на 50 тысяч рублей.
Леонид Слуцкий, выступая в прямом эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" в защиту Дзюбы, назвал задавшего вопрос журналиста "19-летним дебилом". Эта фраза вызвала широкое осуждение в футбольной среде. Позднее Слуцкий признался, что не жалеет о сказанном и вправе говорить и вести себя так, как считает нужным.
Смородская: Слуцкий стал профнепригоден как футбольный тренер. Все его поведение недопустимо, неприемлемо и безобразно!
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на слова бывшего главного тренера "Рубина" и сборной России Леонида Слуцкого, который назвал молодого журналиста "19-летним дебилом".
Фото: ФК "Локомотив"