- Обе команды атакующие, думаю все забьют и голов будет немало. Будет интересно посмотреть на противостояние Лички и Федотова, но не думаю, что мы увидим что-то революционное. Все будут отталкиваться от своих сильных сторон. Повторюсь, у "Динамо" хорошая молодая атака. Вопрос в том, сможет ли ЦСКА воспользоваться ошибками соперника. Тот, кто победит в этом матче, наберет очки и по-настоящему включится в гонку за чемпионство, - передает слова Алдонина Metaratings.ru.
19 августа в матче 5 тура Российской премьер-лиги московское "Динамо" сыграет на своем поле со столичным ЦСКА, игра начнется в 15:00.
В турнирной таблице по итогам четырех стартовых туров чемпионата России красно-синие занимают третью строчку с 9 набранными очками, бело-голубые находятся на шестой позиции, набрав 7 очков. Лидирует в национальном первенстве "Краснодар", в активе которого 12 очков, второе место занимает "Урал" (10 очков), четвертое - "Спартак" (9 очков), на пятом идут самарские "Крылья Советов" (8 очков). Действующий чемпион "Зенит" с 7 очками находится на седьмом месте.
Алдонин: победитель матча "Динамо" - ЦСКА по-настоящему включится в гонку за чемпионство
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче красно-синих против московского "Динамо" в рамках 5 тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"