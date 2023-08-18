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Рахимов - о победе "Рубина" над "Крыльями Советов": сыграли азарт и желание команды развернуть ситуацию

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Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:1).
Фото: ФК "Рубин"
- Ответственность будет всегда, не думаю, что нужно об этом говорить. Вы видели сегодня, что было много нервных ситуаций, когда можно было действовать спокойнее и увереннее. Важно, что азарт и желание команды развернуть ситуацию сыграли. Это стоит большого, надо поблагодарить команду за самоотдачу.

Сегодня, 18 августа, казанский "Рубин" обыграл на своем поле "Крылья Советов" в первом матче 5-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:1. Эта победа стала первой для подопечных Рашида Рахимова в этом сезоне. В стартовых турах казанцы дважды сыграли вничью и дважды потерпели поражения. Таким образом "Рубин" набрал 5 очков и поднялся на 10 строчку в турнирной таблице. Остальные матчи 5-го тура РПЛ пройдут 19 и 20 августа.

Источник: "Матч ТВ"


Рахимов Рубин Крылья Советов
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