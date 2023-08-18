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Осинькин: нам нужна стабильность. "Крылья Советов" не контролировали игру с "Рубином"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал поражение в матче 5-го тура РПЛ от "Рубина" (2:1).
Фото: РИА Новости
- Было эмоционально тяжело или, может быть, накопилась общая усталость. Многие футболисты, которые ранее у нас редко выходили в стартовом составе, сыграли не на своем уровне. Понятно, что нас иногда мерят по матчам с "Локомотивом" или "Ростовом", но это делать еще рано. Нам нужна настоящая стабильность. Сегодня нам нужно было иметь холодную голову, более рационально играть, но мы не смогли этого сделать. Матч был эмоциональным и веселым для зрителей, но мы не контролировали игру по-настоящему.

Сегодня, 18 августа матчем "Рубин" - "Крылья Советов" стартовал 5-й тур российской Премьер-лиги. По итогам встречи свою первую победу в сезоне праздновала команда из Казани. Для подопечных Игоря Осинькина это поражение, наоборот, стало первым в текущем сезоне. Ранее самарцы выиграли у "Ахмата" в рамках первого тура чемпионата России (1:2) и разгромили "Ростов" в 3-м туре со счетом 5:1. Также "Крылья Советов" два раза сыграли вничью - с "Динамо" (3:3) и "Локомотивом" (1:1). Таким образом самарский коллектив с 8 набранными очками на данный момент сохранил за собой пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре "Крылья Советов" примут на своем поле новичка РПЛ калининградскую "Балтику".

Источник: "Матч ТВ"


Осинькин Крылья Советов Рубин
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