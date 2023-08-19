- Нас ждет интересный матч двух сильных команд. Думаю, что шансы на победу абсолютно равны. "Зенит" сейчас находится в плохом состоянии, они до сих пор не могут найти свою игру. Думаю, что "Спартак" может воспользоваться этим. В Москве никогда не бывает просто, игры получаются огненными. Скорее всего, эта встреча закончится вничью, - передает слова Петржелы "Чемпионат".
20 августа в рамках 5 тура Российской премьер-лиги пройдет матч между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", игра состоится на "Открытие Банк Арене" и начнется в 19:30 по столичному времени. В текущей турнирной таблице красно-белые с 9 набранными очками находятся на четвертой позиции, сине-бело-голубые набрали 7 очков и занимают седьмое место. Лидирует в чемпионате "Краснодар", в активе которого 12 очков в 4 сыгранных матчах.
Петржела: "Зенит" до сих пор не может найти свою игру. "Спартак" может этим воспользоваться
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение о предстоящем выездном матче против "Спартака" в рамках 5 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"