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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
0 - 1 0 1
ЦСКАПерерыв
П1 6.6X 4.25П2 1.52
Балтика
17:30
УралНе начат
П1 2.6X 3.2П2 3
Краснодар
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 2X 3.85П2 3.85
Сочи
20:00
РостовНе начат
П1 2.45X 3.4П2 3.15

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
17:00
КубаньНе начат
П1 2.44X 3.3П2 2.95
Сокол
17:30
ХимкиНе начат
П1 3.4X 3.35П2 2.19
Волгарь
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.55X 3.2П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.23X 7.6П2 12
Вулверхэмптон
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 4.2X 4П2 1.85
Фулхэм
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.8X 3.15П2 2.8
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.9X 3.8П2 2.4
Манчестер Сити
22:00
НьюкаслНе начат
П1 1.85X 4П2 4.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
СельтаНе начат
П1 1.77X 3.5П2 5.6
Альмерия
20:30
Реал МадридНе начат
П1 7.2X 5.4П2 1.42
Осасуна
22:30
АтлетикНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.28X 3.35П2 3.4
Фрозиноне
19:30
НаполиНе начат
П1 6.6X 4.7П2 1.5
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.45X 5П2 7
Дженоа
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 3.7X 3.35П2 2.17

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.25X 3.75П2 3.15
Штутгарт
16:30
БохумНе начат
П1 1.83X 4.1П2 4.1
Вольфсбург
16:30
ХайденхаймНе начат
П1 1.68X 4.3П2 4.9
Байер
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.49X 3.65П2 2.8
Аугсбург
16:30
Боруссия МНе начат
П1 2.75X 3.7П2 2.55
Боруссия Д
19:30
КёльнНе начат
П1 1.49X 5.2П2 6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.87X 4.1П2 4
Тулуза
22:00
ПСЖНе начат
П1 5X 4.3П2 1.66
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Петржела: "Зенит" до сих пор не может найти свою игру. "Спартак" может этим воспользоваться

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказал мнение о предстоящем выездном матче против "Спартака" в рамках 5 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Нас ждет интересный матч двух сильных команд. Думаю, что шансы на победу абсолютно равны. "Зенит" сейчас находится в плохом состоянии, они до сих пор не могут найти свою игру. Думаю, что "Спартак" может воспользоваться этим. В Москве никогда не бывает просто, игры получаются огненными. Скорее всего, эта встреча закончится вничью, - передает слова Петржелы "Чемпионат".

20 августа в рамках 5 тура Российской премьер-лиги пройдет матч между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", игра состоится на "Открытие Банк Арене" и начнется в 19:30 по столичному времени. В текущей турнирной таблице красно-белые с 9 набранными очками находятся на четвертой позиции, сине-бело-голубые набрали 7 очков и занимают седьмое место. Лидирует в чемпионате "Краснодар", в активе которого 12 очков в 4 сыгранных матчах.


Зенит Спартак Петржела
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