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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
П1 1.05X 13П2 70
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.6
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.96X 3.95П2 3.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен
Ленинградец
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм
Родина
1 - 1 1 1
Алания2 тайм
П1 3.3X 2.1П2 3.45

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
4 - 0 4 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Челси1 тайм
П1 4.9X 2.96П2 2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.99X 3.2П2 4.6
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.27X 6.2П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.65X 3.45П2 2.16

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.45X 3.65П2 2.1
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.53X 4.1П2 7
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.85X 3.4П2 2.11
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.19

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
4 - 1 4 1
МайнцЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
Дармштадт1 тайм
П1 1.17X 7П2 23

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 0 2 0
НантЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Реймс
2 - 0 2 0
КлермонЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.8X 4.2П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
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"Зенит" или "Спартак" могут подписать колумбийского нападающего Морелоса

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Колумбийский нападающий Альфредо Морелос может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщил агент игрока Мартин Каманьо.
Фото: Getty Images
– Трансфер Морелоса в Россию все еще возможен. К нему проявляют интерес не только "Зенит" и "Спартак", но и другие клубы РПЛ, – передает слова Морелоса Sport24.

27-летний Альфредо Морелос в настоящее время считается свободным агентом. Его предыдущим клубом является шотландский "Рейнджерс". В июле текущего года соглашение между сторонами подошло к концу, и они решили не продлевать сотрудничество. В прошлом сезоне колумбиец принял участие в 45 матчах, в которых ему удалось забить 12 мячей и оформить 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда 6 миллионов евро.


Зенит Спартак Российские трансферы
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