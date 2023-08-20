– Трансфер Морелоса в Россию все еще возможен. К нему проявляют интерес не только "Зенит" и "Спартак", но и другие клубы РПЛ, – передает слова Морелоса Sport24.
27-летний Альфредо Морелос в настоящее время считается свободным агентом. Его предыдущим клубом является шотландский "Рейнджерс". В июле текущего года соглашение между сторонами подошло к концу, и они решили не продлевать сотрудничество. В прошлом сезоне колумбиец принял участие в 45 матчах, в которых ему удалось забить 12 мячей и оформить 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда 6 миллионов евро.
"Зенит" или "Спартак" могут подписать колумбийского нападающего Морелоса
Колумбийский нападающий Альфредо Морелос может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщил агент игрока Мартин Каманьо.
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