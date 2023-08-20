– Наверное, впервые за последние несколько нет у "Зенита" нет статуса фаворита перед матчем со "Спартаком". Сейчас команды находятся на одном уровне. Жду от матча красивой игры и забитых голов. Чего бы не хотелось увидеть? Надеюсь, до драки не дойдет. А то в прошлый раз было некрасиво, – цитирует Семина "РБ Спорт".
В прошлом сезоне игра между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге завершилась массовой дракой с участием футболистов обеих команд. По итогам встречи несколько игроков от каждого из клубов получили дисквалификацию на 6 матчей.
Сегодня, 20 августа, на столичном стадионе "Открытие Банк Арена" состоится матч между "Спартаком" и "Зенитом". Стартовый свисток москвича Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по мск. Напомним, что при судействе 44-летнего рефери ФИФА "сине-бело-голубые" выиграли у "красно-белых" обе встречи в чемпионате России.
К очному противостоянию команда Гильермо Абаскаля подходит в ранге пятой команды таблицы РПЛ. "Спартак" набрал 9 очков после четырех туров и опережает на 2 очка "Зенит", идущий седьмым. Ожидается, что на трибунах "Открытие Банк Арены" будут присутствовать около 34 тысяч зрителей, что станет рекордным показателем посещаемости в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Семин – о матче "Спартак" – "Зенит": надеюсь, до драки не дойдет. А то в прошлый раз было некрасиво
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от центрального матча 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"