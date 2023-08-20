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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
П1 1.05X 13П2 70
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.6
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.96X 3.95П2 3.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Алания2 тайм
П1 3.3X 2.1П2 3.45
Ленинградец
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
4 - 0 4 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Челси1 тайм
П1 4.9X 2.96П2 2.02

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.99X 3.2П2 4.6
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.27X 6.2П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.65X 3.45П2 2.16

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.53X 4.1П2 7
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.45X 3.65П2 2.1
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.85X 3.4П2 2.11
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.19

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
4 - 1 4 1
МайнцЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
Дармштадт1 тайм
П1 1.17X 7П2 23

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 0 2 0
НантЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Реймс
2 - 0 2 0
КлермонЗавершен
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.8X 4.2П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
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Семин – о матче "Спартак" – "Зенит": надеюсь, до драки не дойдет. А то в прошлый раз было некрасиво

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от центрального матча 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
– Наверное, впервые за последние несколько нет у "Зенита" нет статуса фаворита перед матчем со "Спартаком". Сейчас команды находятся на одном уровне. Жду от матча красивой игры и забитых голов. Чего бы не хотелось увидеть? Надеюсь, до драки не дойдет. А то в прошлый раз было некрасиво, – цитирует Семина "РБ Спорт".

В прошлом сезоне игра между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге завершилась массовой дракой с участием футболистов обеих команд. По итогам встречи несколько игроков от каждого из клубов получили дисквалификацию на 6 матчей.

Сегодня, 20 августа, на столичном стадионе "Открытие Банк Арена" состоится матч между "Спартаком" и "Зенитом". Стартовый свисток москвича Сергея Карасева прозвучит в 19:30 по мск. Напомним, что при судействе 44-летнего рефери ФИФА "сине-бело-голубые" выиграли у "красно-белых" обе встречи в чемпионате России.

К очному противостоянию команда Гильермо Абаскаля подходит в ранге пятой команды таблицы РПЛ. "Спартак" набрал 9 очков после четырех туров и опережает на 2 очка "Зенит", идущий седьмым. Ожидается, что на трибунах "Открытие Банк Арены" будут присутствовать около 34 тысяч зрителей, что станет рекордным показателем посещаемости в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.


Спартак Зенит Семин
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