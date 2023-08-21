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Радченко — о поражении "Спартака" в матче с "Зенитом": все решили ошибки штаба Абаскаля

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Бывший российский футболист Дмитрий Радченко считает, что ошибки тренерского штаба Гильермо Абаскаля привели к поражению в матче с "Зенитом" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Всё решили ошибки штаба Гильермо Абаскаля. Он полностью не угадал со схемой и футболистами, которых бросил в бой с первых минут", — сказал Радченко.

Гильермо Абаскаль работает в "Спартаке" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне "Спартак" после пяти туров чемпионата России набрал девять очков и занимает в турнирной таблице шестое место. У команды два поражения подряд — ранее красно-белые проиграли "Уралу" (2:3).

Источник: RT.


Радченко Абаскаль Зенит Спартак
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