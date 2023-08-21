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Семак — о будущем Вендела: на данный момент он игрок "Зенита", ничего нового

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что не знает ничего о будущем полузащитника Вендела.
Фото: Getty Images
"На данный момент Вендел игрок "Зенита", ничего нового", — сказал Семак.

Напомним, 25-летний Вендел в летнее трансферное окно активно пытался найти себе новую команду и пропустил всю предсезонную подготовку "Зенита", в том числе и матч за Суперкубок России и несколько встреч сезона. Однако ни один из бразильских клубов не сумел договориться с "Зенитом", поэтому Вендел вернулся в расположение российской команды.

Источник: Sport24.


Семак Вендел Зенит
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